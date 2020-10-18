صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أوضح مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، التوزيع الجغرافي لـ 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس والمعلن عنها اليوم: عدد الاصابات 348 موزعة كالآتي:

أبو غريب 5

ابو دشير 9

الاسكان 13

الاعلام 8

البياع 6

التاجي 25

الحرية 22

الــدورة 43

الرحمانية 1

السيدية 6

الشالجية 4

الشرطة الرابعة 6

الشعلة 12

الصالحية 3

الطارمية 9

الطوبجي 2

العامرية 3

العطـيـفيـة 7

العلاوي2

الغزاليـة 13

القادسيـة 6

الكاظميـة 20

المحمودية 11

المنصور 19

المواصلات 7

اليوسفية 2

اليـرموك 23

حي الجامعة 18

حي الجهاد 10

حي الخضراء 4

حي العامل 3

مجمع الايادي 1

جانب الرصافة 18

محافظة ذي قار 1

محافظة بابل 2

محافظة ديالى 2

محافطة واسط 1

محافظة ميسان 1”.

وأضاف، ان “حالات الشفاء بلغت 806، والوفيات: 1”.