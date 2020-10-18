عالية نصيف تدعو وزارة النقل الى اعتماد الشفافية في مشروع قطار بغداد المعلق وأن تكون الأيدي العاملة عراقية

دعت النائبة عالية نصيف وزارة النقل الى اعتماد مبدأ الشفافية منذ الخطوة الأولى في مشروع قطار بغداد المعلق، مؤكدة على ضرورة أن تكون الأيدي العاملة في المشروع من أبناء كل منطقة يمر بها القطار، انطلاقاً من الكاظمية .

وقالت في بيان اليوم :” بما أن مجلس الوزراء وافق على تخويل وزارة النقل بالتفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع ائتلاف شركتي (اليستوم-هونداي) ، فإننا نأمل أن تكشف الوزارة بشكل علني وشفاف عن خطوات التنفيذ وتفاصيل العقد المبرم مع الشركتين وكلفة المشروع ومدة التنفيذ وطول سكة القطار والمواصفات الفنية والمناطق التي يمر بها والمسافة بين محطة وأخرى “.

ودعت نصيف إلى ” جعل نقطة انطلاقه من الكاظمية في جانب الكرخ إلى بقية مناطق العاصمة ” ، مشددة على ” أهمية تشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع من أبناء المناطق التي تمر بها السكة، ومحاولة إدراج هذا الموضوع ضمن شروط العقد من خلال إضافة بند ينص على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وأن يكون هناك إشرافاً مباشراً من قبل أمين بغداد نظراً للاختصاص المكاني ولثقتنا العالية به ولأهمية المشروع بالنسبة للعاصمة “.