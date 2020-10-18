فيلم “يلدا” الايراني يواصل تألقه دولياً

منصور جهانی ـ يواصل فيلم “يلدا” الايراني ثالث أفلام “مسعود بخشي” الروائية الطويلة تألقه عالمياً، ويشارك في سبعة مهرجانات دولية مرموقة بالتزامن مع عرضه في ألمانيا.

وبحسب شركة “بيراميد إنترناشونل” Pyramide International الشركة المسؤولة عن التوزيع والمبيعات العالمية لفيلم “يلدا”، الفيلم الثالث لـ “مسعود بخشي” وإنتاج “علي مصفا”، عن ترحيب الجماهير والنقاد الألمان بإطلاق فيلم “يلدا” في 40 سينما لهذا البلد وعرضه للأسبوع الثاني ليمتد فيما بعد للأسبوع الثالث.

كما ستنطلق عروض الفيلم في فرنسا يوم 10 سبتمبر في سينما لوكسور بباريس وتستمر حتى الإصدار الرسمي للفيلم منتصف أكتوبر 2020 في مدن مختلفة بفرنسا.

واكتظت قاعة “يوسف شاهين” الكبرى في سينما لوكسور التاريخية في باريس بالحاضرين خلال العرض الأول لفيلم يلدا.

وعرض فيلم “يلدا” في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر 2020 في القسم الرئيسي من مهرجان هلسنكي السينمائي الدولي في فنلندا وفي مجموعة أفلام “بي باك”.

كما عرض في الفترة 24 سبتمبر حتى 7 أوكتبر في قسم “سينما العالم المعاصر” في مهرجان فنكوفر السينمائي الدولي الثلاثين في كندا، إلى جانب أفلام جديدة لمخرجين مثل “توماس وينتربرغ” (جولة أخرى) و “جوني أمليو” (همامت) و “أبيل فيرارا” (سيبيريا) و “فرانسوا أوزون” (صيف 85).

علاوة على ماسبق عُرض فيلم “يلدا” في الفترة من 25 سبتمبر إلى 3 أكتوبر في مهرجان “إدسا” الدولي الحادي عشر، وتم قبول الفيلم أيضًا في قسم الأفلام الروائية الرئيسية في مهرجان “بريزبين” السينمائي الدولي في أستراليا ويُقام هذا المهرجان في الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر في المتحف الأسترالي للفن الحديث والسينما، وهو أحد أهم الأحداث السينمائية والفنية في البلاد.

كما ستعرض شركة “فيلم موفيمنت” المسؤولة عن توزيع فيلم يلدا في أمريكا، هذا الفيلم أيضًا من 2 إلى 11 أكتوبر في مهرجان “دي.سي فيلم فست” الامريكي، أقدم وأكبر مهرجان سينمائي في واشنطن، ومن 8 إلى 18 أكتوبر في مهرجان “ميل فالي” السينمائي الثالث والاربعين. وسيتم عرضه في ولاية كاليفورنيا في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر في مهرجان “اسكاتدال أريزونا” العشرين.