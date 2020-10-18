كورونا يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية ’’ثيودور روزفلت’’ مرة أخرى

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت (17 تشرين الأول 2020)، وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات USS Theodore Roosevelt.

وقال المتحدث باسم البحرية، زاك هاريل في تصريح صحفي، إن “البحارة أبلغوا عن الأعراض التي ظهرت، وتلقوا على الفور العناية الطبية اللازمة وتم نقلهم من السفينة إلى جناح العزل”.

وأضاف، أن “جميع التدابير لتقليل عواقب تفشي فيروس كورونا، يتم تطبيقها بصرامة على حاملة الطائرات”.

وفي نهاية نيسان، قررت البحرية الأمريكية عدم نشر معلومات رسمية حول حالات الإصابة بفيروس كورونا على السفن الحربية الأمريكية.