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نواب صلاح الدين: نطالب الحشد الشعبي بالتبرؤ من العصابات المسيئة له

طالب اعضاء مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، السبت، الحشد الشعبي بالتبرؤ مما اسموها “العصابات” المسيئة له.

وقال النواب في مؤتمر صحافي “على الحكومة أن تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وتقدمهم للعدالة وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية”.

وطالب النواب، الحشد الشعبي “أن لا يسمح لأي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون وأن يتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له”.

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