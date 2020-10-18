وزير النقل: 270 طائرة يومياً تعبر الأجواء العراقية وأجور الواحدة 450 دولاراً

اعلن وزير النقل ناصر الشبلي، السبت، ان 270 طائرة يومياً تعبر الأجواء العراقية، لافتا الى أن العراق يستحصل لقاء مرور الواحدة منها باجوائه 450 دولاراً.

وقال الشبلي في تصريح نقلته “وكالة الأنباء العراقية” إن “الطائرات التي تعبر الأجواء العراقية تجاوزت الـ 270 طائرة يومياً”، لافتا الى أن “أجور مرور الطائرات عبر الأجواء العراقية تبلغ 450 دولاراً لكل طائرة”.

واشار الشبلي الى أن “شركة الملاحة بدأت تعمل على العقود الخاصة بالرادارات والاتصالات”، منوها الى أن “الشركة أعادت الاتصالات المقطوعة في الجهة الغربية منذ العام 2014”.