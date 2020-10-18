’’ينافسون العراقيين’’.. أكثر من ربع مليون عامل بنغالي في العراق بشكل غير قانوني

افصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن وجود 300 ألف عامل بنغلاديشي في العراق بشكل غير قانوني.

وكيل الوزارة لشؤون العمل احمد العلواني، أفصح في حديث صحفي، عن انه تم التنسيق مع السفارة البنغلاديشية في بغداد لبحث الوجود القانوني لعمالتها في البلاد بالعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين العراق وبنغلاديش بشأن دخول عمالة الاخيرة إلى البلاد.

وبين ان “وزارته ستتعامل قانونيا مع العمالة الوافدة الى العراق من ناحية اصدار اجازة العمل، لاسيما بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بايقاف دخول العمالة البنغالية الى البلاد وذلك لتجاوز الحد القانوني لعددها فيه.

واكد العلواني على “اهمية السيطرة على تسرب العمالة الوافدة الى اعمال ومشاريع مخالفة غير التي جاءت من اجلها”، داعيا السفارة “لتوجيه عمالتها بتصحيح الموقف وتجديد اجازة العمل والاقامة لتصحيح وضعهم القانوني والا ستتم اعادتهم الى بلدهم.من جانبه”.

من جهته عد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض بتصريح عدد العمالة البنغلاديشية الموجودة في البلاد، “كبيرا بالنسبة لعدد العاملين في البلاد”، مشيرا الى ان “وزارته وجهت الجهات المعنية بمنع دخولها مجددا الى البلاد لكثرة اعدادهم ومنافستهم للعمالة المحلية”.