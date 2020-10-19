أزمة بين كيكي و الملك



وصل المهاجم النيجيري أنتوني أكبوتو لاعب الاتحاد المنستيري التونسي إلى الدوحة للانضمام لصفوف نادي قطر، وسيتم تسجيله بدلاً من البرازيلي كيكي، الذي دخل في أزمة مع ناديه لرفضة تنفيذ الإعارة لأم صلال حتى هذه اللحظة، خاصة أنه طالب بكافة مستحقاته أو الاستمرار مع القطراوي، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة النادي تواجده، وتم إبلاغه بالإعارة، ولكن يبدو أنه يماطل من أجل الاستفادة المالية. علماً بأن إدارة النادي قد عقدت اجتماعاً معه، وأبلغته بالرحيل، وهو ما جعل اللاعب يماطل من أجل الحصول على أكبر استفادة مالية.

كما أن مسؤولي الإدارة تفاجأت بتصريحاته بعدم علمه بما يحدث رغم أنه على علم بكل التفاصيل.

وعلي جانب آخر، فإن اللاعب الجزائري رياض بودبوز لاعب سانت إيتيان قد يصل خلال الساعات المقبلة ليحل بدلاً للهولندي عبدالناصر الخياطي، والذي أبلغته الإدارة رسمياً بالرحيل، حيث يتدرب مع فريق الرديف تمهيداً لسفره أو التفاوض مع أحد الفرق الأخرى، ليصبح محترفو الملك: «الإسباني أليخاندرو غالفيز والمغربي المهدي بن رحمه، والنيجيري أنتوني والجزائري بودبوز، والمحترف العراقي المنتظر وصوله للدوحة في أي لحظة «بشار رسن» بعد أن تم الاستغناء عن كل من الأوزبكي راشدوف والهولندي الخياطي، وفي الطريق كيكي. وهناك احتمالات كبيره لضم الملك لعناصر محلية من أحد فرق القمة.