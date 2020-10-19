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إيران تكشف خطوتها التالية في مجال التسلح

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن خطوتها التالية في مجال التسلح.

وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد امير حاتمي في مقابلة متلفزة، إن “مجال بيع السلاح سيكون أوسع بالنسبة لطهران عقب انتهاء حظر التسلح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إيران اليوم”.

واضاف: العديد من الدول تواصلت معنا منذ عام وتفاوضنا معها من أجل تصدير واستيراد السلاح”.

وتابع: “لقد أدرك الأمريكيون أنه لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء تجاهنا دون دعمنا، وإنه لأمر مرير على الأمريكيين أن نصل لهذه القدرة ونحن تحت العقوبات”، مشددا أنه “لا يوجد أحد اليوم يشكك بالقدرة الصاروخية لإيران حتى أعداءها”.

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