اعتقال 190 مخمورًا ومتسولًا خلال 24 ساعة

أعلنت نجدة بغداد، امس الأحد، الاطاحة بـ150 متسولا و40 مخمورا وتنفيذ عمليات اعتقال ومصادرة أسلحة غير مرخصة، فضلا عن ضبط عشرات المركبات المخالفة.

وذكرت النجدة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، تمكنت مديرية نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من تنفيذ واجبات ومهام امنية وإنسانية وخدمية خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان، أن الواجبات “تضمنت القبض على شخص وبحوزته سلاح غير مرخص (مسدس) من قبل دوريات نجدة السيدية، والقبض على 150 متسولا، و(40) مخمورا يعترضون سبيل المارة، كما تضمن توجيه (17) دورية نجدة لتنفيذ واجبات مشتركة مع الاجهزة الأمنية الاخرى، اضافة الى ضبط 137 سيارة مخالفة للتعليمات القانونية وضبط (11) سيارة مطلوبة (عليها اشارات حجز) ضمن مناطق متفرقة، وضبط 311 دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية”.

وأكد البيان، “تسليم جميع الحالات إلى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص”.