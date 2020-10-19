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البنك المركزي: سعر صرف الدولار ثابت واحتياطياتنا من العملة الأجنبية جيدة جداً

أكد البنك المركزي، الأحد، أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثابت ولم يتغير، مشيراً إلى أن احتياطياته من العملة الأجنبية “جيدة جداً وتمكنه من تجاوز الأزمة الحالية” التي تمر بها البلاد.

وقال البنك في بيان إن “التصريحات التي انتشرت مؤخراً بخصوص تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل وجهة نظر من صرح بها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي، وقد رافق ذلك عدد من الإشاعات التي أطلقها المضاربون وهو ما أثر على السعر مؤقتاً”.

وأضاف، أن “سعر الصرف ثابت ولم يتغير، وأن سياسته النقدية واضحة وشفافة، علماً أن احتياطياته من العملة الاجنبية جيدة جداً وفقاً لجميع المؤشرات الدولية وبما يمكنه من تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.

ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام إلى “اعتماد المصادر الخاصة بالبنك المركزي حصراً بهذا الخصوص”.

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