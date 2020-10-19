الجمعيات الفلاحية: المنتج المحلي سيتراجع بسبب رفع اسعار المستلزمات الزراعية

أكد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الاحد، أن المنتج المحلي سيتراجع بسبب رفع اسعار المستلزمات الزراعية.

وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في بيان إن “قرار اللجنة الوزارية الإقتصادية برفع اسعار المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة بنسبة مئة بالمئة سيؤدي الى رفع اسعار المنتج المحلي وتراجعه في جداول الاكتفاء الذاتي بعد ما حقق الفلاح العراقي الاكتفاء الذاتي بواقع ثمانية وعشرين منتجا زراعيا”.

واضاف العصاد أن “المجهود الذي بذله الفلاح العراقي للوصول الى الاكتفاء الذاتي وحصول العراق على المرتبة الثانية عربياً بجودة ووفرة المحصول رغم التحديات الكبيرة ستذهب سدى بسبب هذا القرار الارتجالي والغير المدروس”.

ودعا الجهات المسؤولة بالدولة الى “استشارة ذوي الإختصاص قبل اصدار اي قرار ومراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة والبذور على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها، وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح”.