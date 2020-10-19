الصحة: الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا آمنة ولا تسبب مضاعفات

أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، اليوم الاحد، أن جميع الأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس آمنة ولا توجد فيها مضاعفات، فيما أشار إلى أن الوزارة مستمرة بتجهيز جميع المحافظات بالمستلزمات الطبية.

وقال الجميلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “وزارة الصحة والبيئة ستقوم بدراسة ما قدمته منظمة الصحة العالمية بشأن أربعة أدوية غير فعالة تستخدم لمواجهة جائحة كورونا”، لافتا إلى أن “الصحة العالمية لم تنشر بشكل رسمي دراستها المتعلقة بالأدوية غير الفعالة لمواجهة كورونا”.

وأضاف ،أن “وزارة الصحة سوف تقارن الدراسة المقدمة من الصحة العالمية والدراسات المقدمة من اللجان العلمية في العاصمة بغداد والمحافظات لوضع البروتوكولات العلاجية، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرار المناسب في ما يخص الأدوية”.

وتابع، أنه “ما زالت جميع الأدوية التي تستخدم لمواجهة كورونا منتجة لإغراض أخرى، ولها تأثير ايجابي في علاج الكورونا”.

وأشار إلى أن “جميع هذه الأدوية هي آمنة ولا توجد فيها مضاعفات نتيجة استعمالها، وسيتم اتخاذ القرار في ضوء المعطيات التي ستخرج بها لجان الصحة التابعة ل‍وزارة الصحة”.

وفي ما يخص تجهيز المستشفيات بالمستلزمات الطبية، أكد الجميلي ،أن “الوزارة مستمرة بتجهيز المحافظات بالمستلزمات والأدوية التي تحتاجها لمواجهة كورونا، فضلاً عن الاستمرار بتوريد الأدوية الضرورية من داخل وخارج العراق”.

ولوَّح بأن “العراق قد يشهد ارتفاعاً بنسبة الإصابات خلال الفترة المقبلة، نتيجة تسجيل إصابات متصاعدة في جميع دول العالم، فضلًا عن إقبالنا على فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة”.