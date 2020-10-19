الكاظمي يبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا

غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة بغداد، أمس، متوجها الى العاصمة الفرنسية باريس، في مستهل جولة أوروبية، تشمل عددًا من البلدان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى) إن الاخير “غادر عصر الأحد، متوجهًا الى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في مستهل جولته الأوروبية التي تشمل أيضا بريطانيا والمانيا”.

يرافق الكاظمي، في جولته الأوروبية، وفد حكومي رفيع يضم عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

من المقرر أن يجري الكاظمي عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، والتباحث معهم بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي سياق متصل، اعلنت السفارة الألمانية في بغداد، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في برلين بعد الثلاثاء.

وعبرت السفارة في بيان، عن سعادتها لقيام ميركل باستقبال الكاظمي، معلنةً أنهما سيبحثان العديد من الملفات.

وجاء في البيان أن مثل هذه الاجتماعات الهامة “ممكنة مع اتباع سياسة وقاية جيدة، على الرغم من تحديات وضع كورونا الصعب في برلين”. بحسب بيان السفارة فإن الحوار سيتناول العلاقات الثنائية، التعاون الاقتصادي، مكافحة وباء كورونا، الحرب ضد داعش وكذلك المواضيع الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.