Posted on by

النزاهة النيابية تعلن احالة ملفات فساد جديدة إلى هيئة النزاهة

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن إحالة ملفات فساد جديدة تتعلق بعدد من الوزارات إلى هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “اللجنة أنجزت التحقيق في عشرات الملفات الجديدة وأحالتها إلى هيئة النزاهة، تتعلق بالأولمبية واتحاد الملاكمة وملفات أخرى في عدد من الوزارات من بينها العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء والنفط والصحة والزراعة والجمعيات الفلاحية وأخرى تتعلق بالصناعات الهيدروليكية وملف آخر لأدوية سامراء”.

وأضاف أن “بعض الملفات أحيلت إلى هيئة النزاهة بعد اكتمال التحقيق، وبعضها يحتاج وقتا طويلا، لذا يتم رفعها للنزاهة أو الادعاء العام لإكمال الإجراءات التحقيقية”، لافتا إلى أن “أكثر التقارير التي أحيلت تخص العقود”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close