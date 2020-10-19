النقل تسجل حدوث ست هزات أرضية في السليمانية

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تسجيل حدوث ست هزات أرضية في السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان إن “مراصدها الزلزالي، سجلت حدوث ست هزات أرضية مساء اليوم، في شمال غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية، حيث سجلت الهزة الاولى عند الساعة (8:23:58) بالتوقيت المحلي وبقوة مقدارها(4) درجة على مقياس رختر”.

واضافت أن “الهزة الثانية بلغت قوتها (4) درجة عند تمام (8:25:27)، والثالثة كانت في تمام الساعة 9:05:13 وبقوة مقدارها 3,4 واما الهزة الرابعة فقد بلغت قوتها 2,9 والتي حدثت في تمام الساعة 8:30:28 كما ان الهزة الخامسة قد سجلت في تمام الساعة 8:43:53 وبقوة مقدارها 2,5 وسجلت الهزة السادسة عند الساعة 8:43:53 بالتوقيت المحلي وبقوة مقدارها 2,7 على مقياس رختر”.

واشارت الى أنه “تم الشعور باغلب الهزات الارضية من قبل المواطنين”.