تحرك قضائي بشأن حادثة بلد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد، مباشرة محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الإرهاب بإجراء التحقيق في حادثة خطف وقتل عدد من الأشخاص، إضافة إلى قتل أحد منتسبي الحشد، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن “محكمة تحقيق بلد المختصة بقضايا مكافحة الارهاب باشرت بإجراء التحقيق الاصولي بخصوص جريمة خطف وقتل عدد من المواطنين، إضافة إلى جريمة قتل أحد منتسبي الحشد الشعبي والتي سبقت تلك الجريمة التي حصلت في منطقة الفرحاتية التابعة الى قضاء بلد في محافظة صلاح الدين”.

وكان مصدر أمني أفاد أمس السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، حادثة “الاعتداء الإرهابي” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل “الجريمة البشعة”.