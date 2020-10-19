حادثة الفرحاتية.. ائتلاف النصر يطالب بتحقيق عادل وإعادة النظر بخطط أمن المدن

طالب ائتلاف النصر، الاحد، باجراء تحقيق عادل في حادثة الفرحاتية بعيدا عن التوظيف السياسي، فضلا عن إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري.

وقال الائتلاف الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في بيان “في الوقت الذي يدين فيه ائتلاف النصر الجريمة المروعة التي وقعت في ناحية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين، فإنه يطالب بتحقيق عادل للكشف عن الجناة وتسليمهم إلى العدالة، إحقاقاً للحق ودفاعاً عن الشعب وإرساءً لسيادة الدولة”.

وأكد الائتلاف أن “محاصرة وإستئصال الإرهاب الداعشي والطائفية المقيتة وإنفلات السلاح وفوضى السياقات لن تتم دونما تعاضد بين حكم القانون ووعي الشعب ووحدة قواه الوطنية لمواجهة التحديات والفتن، بعيداً عن محاولات خلط الأوراق والتوظيف السياسي والإنتخابي”.

وطالب الائتلاف، الحكومة بـ”إعادة النظر في خطط أمن المدن والقوى الماسكة له وتفعيل الجهد الإستخباري والضرب الإستباقي وتدعيمه بخطط الأمن المرن والإشراك لفاعليات المجتمع المحلي مع مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي للبلاد”.

وكان مصدر أمني أفاد أمس السبت، بقيام مجهولين بإعدام ثمانية شبان رمياً بالرصاص، في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين.

وأدان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أمس السبت، حادثة “الاعتداء الإرهابي” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، في حين قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، تشكيل لجنة تحقيقية وإرسالها إلى قيادة عمليات سامراء للوقوف على تفاصيل “الجريمة البشعة”.