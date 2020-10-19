شعر غنائي
مدري شوصفك يا ترف
ميسون نعيم الرومي
يبو تواليت وامشـَّط صفح – والبكله چن لون الذهب
هيمان بعيونك سحر – واسهامك اتصيب الگلب
لو عض على الشفه وفر – دم الورد ع الخد لهب
بجبينك ايهل الگمر – بالروح نيران اوتشب
دلوع تتمايل غوه – يالمايع اميوع الرطب
البحه وابصوتك غنج – بلبل غرد حچيك عذب
الوانك البحر اوسمه – بعيونك الكلهن عتب
محله الجفن ما ينوصف – غار الكحل من الهدب
امطرزعلى اذراعك وشم – من الحسد چن منكتب
مدري شوصفك يا ترف – قداح من تمشي بالدرب
بعيونك اوترمي السهم – جرحين صارن بالگلب
طاير على اجناح الهوى – واليوصل الحدك صعب
هنياله لبحبك حضه – يا تين وايباهي العنب
يبو تواليت وامشـَّط صفح – والبكله چن لون الذهب
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16/تشرين الأول/2020
ســــــــــــــــــــــتوكهولم
هيمان بعيونك سحر – واسهامك اتصيب الگلب
لو عض على الشفه وفر – دم الورد ع الخد لهب
بجبينك ايهل الگمر – بالروح نيران اوتشب
دلوع تتمايل غوه – يالمايع اميوع الرطب
البحه وابصوتك غنج – بلبل غرد حچيك عذب
الوانك البحر اوسمه – بعيونك الكلهن عتب
محله الجفن ما ينوصف – غار الكحل من الهدب
امطرزعلى اذراعك وشم – من الحسد چن منكتب
مدري شوصفك يا ترف – قداح من تمشي بالدرب
بعيونك اوترمي السهم – جرحين صارن بالگلب
طاير على اجناح الهوى – واليوصل الحدك صعب
هنياله لبحبك حضه – يا تين وايباهي العنب
يبو تواليت وامشـَّط صفح – والبكله چن لون الذهب
——————————————————–
16/تشرين الأول/2020
ســــــــــــــــــــــتوكهولم