شعر غنائي…..مدري شوصفك يا ترف

يبو تواليت وامشـَّط صفح – والبكله چن لون الذهب

هيمان بعيونك سحر – واسهامك اتصيب الگلب

لو عض على الشفه وفر – دم الورد ع الخد لهب

بجبينك ايهل الگمر – بالروح نيران اوتشب

دلوع تتمايل غوه – يالمايع اميوع الرطب

البحه وابصوتك غنج – بلبل غرد حچيك عذب

الوانك البحر اوسمه – بعيونك الكلهن عتب

محله الجفن ما ينوصف – غار الكحل من الهدب

امطرزعلى اذراعك وشم – من الحسد چن منكتب

مدري شوصفك يا ترف – قداح من تمشي بالدرب

بعيونك اوترمي السهم – جرحين صارن بالگلب

طاير على اجناح الهوى – واليوصل الحدك صعب

هنياله لبحبك حضه – يا تين وايباهي العنب

يبو تواليت وامشـَّط صفح – والبكله چن لون الذهب

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16/تشرين الأول/2020

ســــــــــــــــــــــتوكهولم