علاوي يحدد النقاط التي تراهن عليها “الورقة البيضاء” لمواجهة الازمة الاقتصادية

أكد وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن معالجة التحديات الاقتصادية ليست سهلة، فيما اشار الى ان الورقة البيضاء ستعمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار لتعظيم موارد البلد بعد ان اوصلنا الاعتماد المطلق على النفط الى هذا الحال.

وقال علاوي في بيان، ان “معالجة التحديات الاقتصادية المهمة ليست سهلة ، والازمة الحالية ليست وليدة اليوم ولاتتعلق بهذه الحكومة و اجراءاتها لانها تحتاج الى اصلاح حقيقي وجذري وخطط طويلة الامد لتجاوزها مشددا على ضرورة التكامل في العمل ما بين السلطات لتحقيق ما نسعى اليه”.

وبين الوزير “ان الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة الحالية تهدف الى اعادة التوازن للاقتصاد العراقي ، ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع يخلق الفرص للمواطنين لعيش حياة كريمة”.

وشدد على ان “المرحلة الراهنة يجب ان تشهد المزيد من التعاون مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن” لافتاً الى “حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث ان هذا التواصل ينعكس ايجاباً على سير الاوضاع في العراق”.

واشار علاوي الى ان “سوء الادارة والاعتماد المطلق على الايرادات النفطية هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حالياً ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد”.