مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن رواتب البرلمانيين

اصدرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن رواتب البرلمانيين.

وذكرت الدائرة في بيان إن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تداولت معلومات غير دقيقة بشأن رواتب اعضاء مجلس النواب، وهنا نود ان نبين ومن منطلق الشفافية والوضوح في عمل مجلس النواب ان المجلس لايحدد راتب النائب حسب القانون وإنما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠١٥ بهذا الخصوص، علماً إن مجمل ميزانية مجلس النواب السنوية لا تتجاوز 0,004 اربعة بالألف من الموازنة العامة للدولة”.

وأكدت أنها “جاهزة لتقديم اي معلومة تخص عمل المجلس بكل شفافية ووضوح”، مشددة على “عدم اعتماد ما ينشر في بعض المواقع كونه غير دقيق وعارٍ عن الصحة”.

ودعت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، وسائل الإعلام كافة الى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومة”، لافتة الى أنها “تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاة الاشخاص والجهات التي تتبنى وتروج لمعلومات كاذبة وغير دقيقة”.