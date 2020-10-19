نائب عن نينوى: سنقف بوجه الميليشيات الطائفية إن عجزت الحكومة عن ردعها

لوّح النائب عن محافظة نينوى فلاح الزيدان، بالوقوف بوجه الميليشيات الطائفية، في حال عجز الحكومة العراقية عن إيقاف الجرائم المرتبكة بحق المدنيين.

وقال الزيدان في تغريدة عبر تويتر، : «لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا مالم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراءً حازماً وفورياً بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا».

فلاح الزيدان

وأضاف، إن «جريمة الفرحاتية لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء».

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أمس السبت، أن مسلحين يعتقد أنهم من ميليشيات الحشد الشعبي أعدموا ثمانية مدنيين رمياً بالرصاص في ناحية الفرحاتية جنوبي صلاح الدين، وقاموا باختطاف أربعة آخرين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.