Posted on by

نائب عن نينوى: سنقف بوجه الميليشيات الطائفية إن عجزت الحكومة عن ردعها

لوّح النائب عن محافظة نينوى فلاح الزيدان، بالوقوف بوجه الميليشيات الطائفية، في حال عجز الحكومة العراقية عن إيقاف الجرائم المرتبكة بحق المدنيين.

وقال الزيدان في تغريدة عبر تويتر، : «لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا مالم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراءً حازماً وفورياً بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا».

قناة ان ار تی

فلاح الزيدان

وأضاف، إن «جريمة الفرحاتية لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على الدماء».

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أمس السبت، أن مسلحين يعتقد أنهم من ميليشيات الحشد الشعبي أعدموا ثمانية مدنيين رمياً بالرصاص في ناحية الفرحاتية جنوبي صلاح الدين، وقاموا باختطاف أربعة آخرين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close