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وزيرة الهجرة : اغلاق مخيمين في أبي غريب بعد عودة جميع نازحيهما إلى مناطقهم الأصلية

ضمن برنامج العودة الطوعية الامنة التي تنظمها الوزارة، اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم عن اغلاق مخيمي الاهل والشمس في قضاء ابي غريب (غرب العاصمة بغداد) بعد عودة آخر (172) عائلة نازحة بواقع (860) نازحا الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظة الانبار  ، منوهة الى ان الوزارة عازمة على غلق ملف النزوح بأكمله .

 وقالت السيدة الوزيرة انه ” تم اغلاق مخيمي الاهل و الشمس بعد عودة (105) اسرة نازحة من مخيم الشمس و (67) اسرة نازحة من مخيم الاهل الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية الرمادي والقائم و حديثة وعنه وعامرية الفلوجة بمحافظة الانبار “.

 و تابعت السيدة جابرو انه ” بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع  قيادة العمليات في بغداد و الانبار و قائمقام ابو غريب تم ايصال الاسر الى مناطق سكناهم الاصلية ” ، مؤكدة :” أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اغلاق المزيد من المخيمات في بغداد وأطرافها “.

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