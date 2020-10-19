وزير المالية: ورقة الاصلاح شخصت المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات السابقة الخاطئة

رأى وزير المالية علي علاوي، الأحد، أن ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات الخاطئة في السابق.

وقال علاوي في تصريحات صحفية نقلتها ” وكالة الانباء العراقية” إن “ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات الخاطئة في السابق”، لافتا الى ان “الورقة ستعمل على رفع مستوى الانتاج وخفض معدلات الاستهلاك”.

وتابع علاوي، أن “ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية اهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص”.