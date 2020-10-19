Posted on by

وزير المالية: ورقة الاصلاح شخصت المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات السابقة الخاطئة

رأى وزير المالية علي علاوي، الأحد، أن ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات الخاطئة في السابق.

وقال علاوي في تصريحات صحفية نقلتها ” وكالة الانباء العراقية” إن “ورقة الاصلاح شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية بفعل السياسات الخاطئة في السابق”، لافتا الى ان “الورقة ستعمل على رفع مستوى الانتاج وخفض معدلات الاستهلاك”.

وتابع علاوي، أن “ورقة الاصلاح حددت بجرأة عالية اهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية والمالية وتوسيع مجال الاستثمار والارتقاء بالقطاع الخاص”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close