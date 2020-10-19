وفد من الشيوعي العراقي يلتقي رئيس الجمهورية

قابل وفد من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير اللجنة المركزية الرفيق رائد فهمي، يوم الاحد 18/10/2020، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مكتبه الرسمي ببغداد.

وتداول الجانبان في اللقاء الآراء والمعلومات في شأن اوضاع البلاد الراهنة الصعبة ومستجداتها وآفاق تطوراتها، وأوليا اهتماما خاصا لأحداث الآونة الاخيرة التي زادت الاجواء توترا وتأزما.

وجرت الاشارة في مجرى الحوار الى تزايد عجز المنظومة السياسية القائمة في البلاد عن التصدي لمهمات حماية أمن المواطنين، والاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، وتأمين العيش الكريم لأبنائه.

وأظهر التداول ايضا اتفاق وجهات نظر الطرفين في شأن الاسراع في تأمين مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة المقبلة، بما يضمن اسهامها في اخراج البلاد من الطريق المسدود الذي حُشرت فيه، وفي تجاوز الازمة الشاملة الخانقة المطبقة عليها.

وفي السياق اكد الجانبان ضرورة التشاور الدائم بين القوى السياسية والمجتمعية الحريصة على شق طريق الخلاص امام البلد، وتلبية المطالب العادلة الملحة التي ترفعها الحركة الاحتجاجية وجماهير الشعب، واتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة على هذا الطريق.

هذا وضم الوفد ايضا الرفاق مفيد الجزائري وجاسم الحلفي وشميران مروكل وحيدر مثنى، اعضاء قيادة الحزب.