أديل تتصدر الترند بعد إعلانها عن موعد إطلالتها في “SNL”

ألهبت النجمة العالمية أديل حماس جمهورها بعد أن أعلنت موعد إطلالتها في برنامج ’ساترداي نايت لايف’.

وشاركت أديل عبر حساباتها على السوشيال ميديا منشوراً، يتضمن تاريخ عرض حلقة Saturday Night Live التي تشارك فيها، وهو 24 تشرين الاول/أكتوبر الحالي، وعلقت “Bloooooody hellllll أنا متحمسة جداً لهذا الأمر !! وأيضاً مرعوبة تماماً!”، وأضافت “مر ما يقارب الـ 12 عاماً على اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة في البرنامج”.

وتصدرت أديل الترند على السوشيال ميديا، حيث وصل هاشتاغ حمل اسمها إلى توب الترند على توتير، وذلك بعدما عبر المغردون عن حماسهم الكبير للإطلالة المنتظرة.