إنقاذ فتاة من مبتز هدد بنشر صورها في النجف

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف، أمس الاثنين، من إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني وتجبر المبتز على حذف المحتوى الذي كان يبتز به الفتاة ويساومها.

وذكر إعلام قيادة شرطة النجف في بيان أنه “جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن ٤٩٧ من فتاة تسكن النجف الأشرف طالبتها بالتدخل من أجل إنقاذها من تهديد ومساومة مبتز بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت، “الأمر الذي دعا المجتمعية الى التحرك السريع بتعقب المبتز والتحري عنه، ومن ثم التوصل إليه ومعرفته، ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة. حيث اعترف بجريمته، وأجبر على حذف محتوى الابتزاز”.