Posted on by

إنقاذ فتاة من مبتز هدد بنشر صورها في النجف

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف، أمس الاثنين، من إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني وتجبر المبتز على حذف المحتوى الذي كان يبتز به الفتاة ويساومها.

وذكر إعلام قيادة شرطة النجف في بيان أنه “جاءت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن ٤٩٧ من فتاة تسكن النجف الأشرف طالبتها بالتدخل من أجل إنقاذها من تهديد ومساومة مبتز بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت، “الأمر الذي دعا المجتمعية الى التحرك السريع بتعقب المبتز والتحري عنه، ومن ثم التوصل إليه ومعرفته، ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة. حيث اعترف بجريمته، وأجبر على حذف محتوى الابتزاز”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close