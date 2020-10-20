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استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وإقليم كوردستان اعتباراً من الغد

من المقرر أن تستأنف اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، الرحلات الجوية بين تركيا وإقليم كوردستان والعراق.

وأكد المدير العام لمطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، أن الرحلات الجوية مع تركيا سوف تستأنف اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

ومن المقرر أن تسيّر شركات الطيران التركية 7 رحلات جوية إلى العراق أسبوعياً، 4 منها إلى إقليم كوردستان، و3 إلى العراق.

وكانت وزارة الصحة التركية قد دعت سلطة الطيران المدني التركية إلى تعليق كافة الرحلات الجوية إلى العراق وللمرة الثانية، بسبب تفشي وباء «كورونا»، لذا توقفت كافة الرحلات الجوية بين العراق وتركيا منذ 3 أشهر بشكل شبه كامل.

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