الاتحاد الوطني يؤكد اختطاف مسؤول في التحالف الوطني الكوردستاني من قبل PKK

أكد الإعلام الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولاً في «التحالف الوطني» في إقليم كوردستان جرى خطفه من قبل حزب العمال الكوردستاني PKK.

ونقل الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني عن جلال أحمد، عضو المجلس السياسي للحزب قوله، إن مواطناً من ناحية سنگسر خطف مساء الخميس الماضي ولا زال مصيره مجهولاً حتى الآن، موضحاً أن التحقيقات أظهرت أنه خطف من قبل حزب العمال الكوردستاني PKK.

وأشار إلى استمرار مساعي تحريره بالتعاون مع قوات الأمن المحلية في المنطقة.

وكان «التحالف الوطني» في إقليم كوردستان قد أشار أمس، إلى أن محمد عولا رسول، المعروف بـ (الأستاذ محمد گرتك)، عضو المجلس التنفيذي ومسؤول منطقة راپرين في التحالف، خرج من منزله بسيارته الشخصية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتحديداً في الساعة التاسعة صباحاً، موضحاً أنه بعد ظهر اليوم ذاته انقطع الاتصال به، ولا تتوفر أية معلومات عنه حتى اللحظة.

وقال التحالف في بيان، إنه «بعد التحري والسؤال، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة وبمساعدة منها، تبين أن رسول قد شوهد آخر مرة بعد ظهر يوم 15 من الشهر الجاري وهو يجتاز بسيارته سيطرة (زوركان) للآسايش في منطقة سنگسر صوب قنديل، ومنذ ذلك الحين لم تتوفر أية معلومات عن مصيره».

وكان مصدر مطلع من التحالف قد قال إن الأستاذ محمد گرتك اختفى في مناطق تخضع لسيطرة حزب العمال الكوردستاني PKK في قنديل.

مضيفاً «يُعتقد أنه تعرض للخطف من قبل عناصر العمال الكوردستاني».