التعليم تحدد مطلع الشهر المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد للدراسات العليا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن “وزير التعليم يتابع الامتحان التنافسي ويؤكد أن موعد العام الدراسي الجديد للدراسات العليا يبدأ في 2020/11/1”.

وكانت وزارة التعليم حددت في وقت سابق، موعد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020، حسب التخصصات والتوقيتات أدناه:

الطبية/ الهندسية في يوم الأحد 2020/10/18.

العلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطرية في يوم الاثنين 2020/10/19.

العلوم الإنسانية والاجتماعية/ العلوم الإدارية والاقتصادية في يوم الثلاثاء 2020/10/20.