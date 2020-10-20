الكاظمي يلتقي ماكرون ويوقع 3 مذكرات مع فرنسا

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الأليزيه بالعاصمة باريس، وذلك في إطار جولته الأوروبية الحالية التي تتضمن زيارة فرنسا والمانيا وبريطانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، كما تم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وقال البيان ان اللقاء “تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وفرنسا، خاصة ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، وفي مجال مكافحة الإرهاب”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وقع الكاظمي، ثلاث مذكرات تفاهم مع فرنسا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “العراق وقع في العاصمة الفرنسية باريس، ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس”.

واضاف البيان أن “وزير الزراعة وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة إعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية”.

وتابع البيان أن “المذكرة تشمل تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية، في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه”.

ولفت الى أن “وزير النقل العراقي وقع مذكرة إعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بإنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد”، مبينا أن “مذكرة إعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع وزير التعليم الفرنسي، تضمنت تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية”. وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وصل مساء الأحد، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولة أوروبية تشمل فرنسا وبريطانيا والمانيا، يجري خلالها عدة مباحثات ترتكز على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات متعددة.