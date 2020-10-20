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(بالفيديو) اعتقال شخص هاجم المارة بـ”سيف” في الديوانية

ألقت الشرطة العراقية ، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص هاجم المارة في محافظة الديوانية العراقية باستخدام “سيف” محاولاً طعن المارة بشكل عشوائي.

وقال بيان لشرطة المحافظة إن “متهما قام بالتهجم على المارة وعجلات المواطنين وبيده آلة جارحة”.

وأضاف البيان أن المتهم هو “متعاط للحبوب المخدرة ومن أصحاب السوابق”.

ويظهر فيديو انتشر للحادث شخصا يلوح بما يبدو وكأنه سيف صغير ويحاول الهجوم على الناس قبل أن ترتفع أصوات صفارات الإنذار وتدخل سيارات الشرطة.

وتزايدت معدلات الإبلاغ عن مشاكل تتعلق بالمخدرات في العراق مؤخرا، مع زيادة التقارير التي تتحدث عن تنامي مشكلة استهلاك المواد المخدرة في البلاد.

ولم يصب أحد بجروح خلال الحادث الذي انتهى بسرعة كما يبدو، لكن بيان شرطة المحافظة دعا إلى الإسراع في الإبلاغ عن أية حالات مشابهة.

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