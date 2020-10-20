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بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين … الهجرة توزع اكثر من (120) الف حصة اغاثية…

 بين النازحين و العائدين في المحافظات الشمالية

 وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (120,671) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظات ( دهوك و اربيل و السليمانية ) ، اضافة الى الاسر العائدة لمناطقها في محافظة ( نينوى ) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية ) .

  وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (55,446حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( ايسيان و مام رشان و بيرسفي 1 و بيرسفي 2 و دركار و كبر تو 1 و كبر تو 2 و قاديا و باجدكندالا 1 و باجدكندالا 2و خانكي ) ، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة اربيل (41,272) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمات ( الخازر و حسن شام u2 و u3 و ديبكة ، فضلا عن توزيع كادر فرع الوزارة في ‏محافظة السليمانية (16,009) حصة اغاثية بين النازحين مركز المحافظة و قضائي كلار و دربندخان و ناحية رزكاري و مخيمي عربت و تازه ‏“. ‏ ‏و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (7,944) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و جبل سنجار ، مشيرا الى استمرار كوادر فروع الوزارة باغاثة النازحين و العائدين بالمساعدات العذائية و غير الغذائية “.

 

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