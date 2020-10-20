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بلا ما تحلم فيديو كليب للفنانة عايدة خالد

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المغرب : 2020

أطلقت الفنانة عايدة خالد فيديو كليب لأغنيتها الجديدة ” بلا ما تحلم ” باللهجة المغربية ، من كلمات الشاعر محمد المغربي ، ومن الحان ألحان مهدي موزايين ،وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا ، وتم تسجيلها بالمغرب ، وهي من إنتاج الفنانة عايدة خالد .

واكتسب العمل الجديد جمالية كبيرة في الكلمة واللحن والصوت لتشكل جميعها ، حضورا مميزا للفنان عايدة خالد بهذا العمل الجديد ” بلا ما تحلم 

ويقول مطلع الأغنية :

و بلا ما تحلم … غير حيدها من بالك … عمر قليبي

يرجع يكون ديالك … كنت غلطانة غلطانة … نهار حبيت بحالك

واشنو قساني … بدلوني غير فعالك

واختارت الفنانة عايدة خالد نيويورك لتصوير مشاهد الفيديو كليب تحت ادارة المخرج الكبير أمير الرواني ، والذي تعاون مع الفنان سعد المجرد في إخراج فيديو كليب أغنية ” لمعلم “والعديد من الاعمال ما ابرز النجوم في العالم العربي .

وتعتبر الفنانة المغربية عايدة خالد من الأصوات المميزة، وتتمتع بخامة صوتية أثبتت حضورها على الساحة الفنية ، من خلال الاعمال التي تم طرحها ،والتركيز على التنوع بتقديم الألوان الغنائية التي تناسب الجميع .

للإستماع لأغنية ”  بلا ما تحلم ” على القناة الرسمية للفنانة عايدة خالد  ” اليوتيوب ” وأيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والتطبيقات الغنائية ، وعلى كافة الإذاعات المغربية  والخليجية والعربية .

من خلال الرابط المرفق : 

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