رئيس هيئة النزاهة يزور القاضي زيدان وينوه بأن “القضاء ضمانة أكيدة للحفاظ على إجراءات الهيئة التحقيقيَّة”

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي (علاء جواد حميد) أن القضاء يُعَدُّ الضمانة الأساسيَّة الداعمة والمحافظة على التوازن بين متطلبات القانون والإجراءات التحقيقيَّة التي تضطلع بها الهيئة.

وأوضح القاضي حميد، خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي (فائق زيدان)، أن الجانب التحقيقيَّ يستدعي مراعاة القوانين التي تحكم عمل الهيئة وعلاقتها بالقوانين الأخرى النافذة.

من جهته، أشار سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان) خلال اللقاء إلى استمراريَّة العمل مع الهيئة وبوتيرةٍ متصاعدةٍ، مبدياً استعداد المجلس تقديم الدعم المطلوب لجهود مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام التي تبذلها الهيئة.

وتخلَّل اللقاء، الذي حضره المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، تسليط الضوء على الطبيعة الخاصَّة والاستثنائيَّـة التي تمتاز بها قضايا النزاهة واختلافها عن القضايا الأخرى التي ينظرها القضاء؛ كونها ترتبط بعمل مُؤسَّسات الدولة وسمعتها على الصعيدين المحليِّ والدوليِّ.

وتناول المُجتمعون آليَّة العمل المُشترك بين القضاء وهيئة النزاهة الاتحاديَّة، وبحث السبل والتدابير التي تُسهِمُ في تسريع وتيرة العمل المُشترك تحت مظلَّة القانون.