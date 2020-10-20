شكوك في تعرض مسؤول في “التحالف الوطني” للخطف من قبل PKK فُقد اثره منذ 4 أيام بعد دخوله مناطق سيطرة الحزب في قنديل

أعلن “التحالف الوطني” في إقليم كوردستان استمرار اختفاء وفقدان اثر مسؤول في الحزب منذ 4 أيام بعد خروجه من منزله قرب محافظة السليمانية ، ويُعتقد انه قد تعرض للخطف من قبل عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK .

التحالف كان قد أشار الى ان محمد عولا رسول المعروف بـ”الاستاذ محمد گرتك” عضو المجلس التنفيذي ومسؤول منطقة رابرين في التحالف خرج من منزله بسيارته الشخصية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتحديدا في الساعة التاسعة صباحا.

موضحاً ، انه بعد ظهر اليوم ذاته انقطع الاتصال به، ولا تتوفر اية معلومات عنه حتى اللحظة .

بيان للتحالف كان قد قال ، انه “بعد التحري والسؤال، وابلاغ الجهات ذات العلاقة، وبمساعدة منها تبين ان رسول شوهد اخرة مرة فيها بعد ظهر يوم 15 وهو يجتاز بسيارته سيطرة “زوركان” للآسايش في منطقة سنكسر صوب قنديل ومنذ ذلك الحين لم تتوفر اية معلومات عن مصيره “.

مصدر مطلع من التحالف ، قال لـ(باسنيوز) ان الاستاذ محمد گرتك اختفى في مناطق تخضع لسيطرة حزب العمال الكوردستاني PKK في قنديل .

مضيفاً ، يُعتقد انه تعرض للخطف من قبل عناصر العمال الكوردستاني .