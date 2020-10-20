عرض فيلم “الفيلائيون” في مهرجان بولندا السينمائي

حاز فيلم “الفيلائيون” (ویلاییها) أول أفلام المخرج “منير قيدي” على عرض متألق في الحضور الرابع عشر له في مهرجان بولندا السينمائي.

الفيلم نال العديد من المشاركات في المهرجانات الدولية؛ من ضمن كل من مهرجانات “كرالاي الهندي”، ودكا البنغلاديشي، ومهرجان النساء التركي، وفارنا البلغاري، ومهرجان الفيلم الآسيوي الأسباني، ومهرجان بوخارست السينمائي الآسيوي في رومانيا.

كما حصد الفيلم على جائزة من الدورة الـ58 لمهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي عن أفضل ممثلة مساعدة، والجائزة الثانية في مهرجان الفيلم الإيراني الأول في فيتره بفرنسا.

يشار الى أن فيلم “الفيلائيون” أول أفلام المخرج منير قيدي، وساهم في انتاجه مؤسسة الفارابي للسينما.