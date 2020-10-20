قوة عسكرية تدك جزيرة كنعوص تمهيدًا لاقتحامها

بدأت القوات الأمنية، عملية عسكرية مشتركة لتأمين جزيرة كنعوص جنوبي الموصل من مسلحي تنظيم داعش، على إثر تصاعد حدة هجمات التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد. وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “قطعات قيادة عمليات نينوى من خلال (فرقتي المشاة 16 و14 ولواء قوات خاصة) شرعت الاثنين، بعملية تفتيش في قرية كنعوص للبحث عن بقايا داعش”.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه “الى ان العملية تمت بإسناد طيران الجيش”.

ويضيف البيان أن “هدف العملية لتطهير وتأمين كنعوص من عناصر داعش التي تتخذ من الجزيرة ملاذًا دائمًا لخلاياه الإجرامية وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة اشجارها، ومازالت العملية مستمرة”.

ويشير البيان الى أن “مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي قصفت مواقع داعش في جزيرة كنعوص جنوب الموصل، تمهيدًا لاقتحامها”. وتابع البيان “كما اقتحمت قوة من مشاة الجيش بالزوارق الحافة الأمامية لجزيرة كنعوص وبإسناد الحشد الشعبي”. وفي سياق آخر، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اعتقال شقيقين ينتميان لتنظيم داعش في الانبار. وقال رسول في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “قوةٌ من جهاز مُكافحة الإرهاب القت القبض على شقيقين ينتميان إلى عصابات داعـش الإرهابية في قضاء هيت”. وأضاف البيان، “تمكنت قوة أُخرى من أبطال الجهاز من القاء القبض على إرهابي في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليًا”.