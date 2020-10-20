Posted on by

مصدر امني مطلع : تعرض موكب الكاظمي الى قصف بـ”قنبرة هاون” في صلاح الدين

كشف مصدر أمني عراقي مطلع ، اليوم الاثنين ، عن تعرض موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى قصف بـ”قنبرة هاون”، خلال زيارته محافظة صلاح الدين ، يوم أمس الاحد .

وقال المصدر،  مشترطاً عدم الكشف عن هويته ، ان “موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الى قصف بـ”قنبرة هاون”، خلال زيارته محافظة صلاح الدين، فيما سقطت القنبرة على بعد نحو 20 متراً من الموكب ، دون تسجيل اي اضرار بشرية او مادية”.

وبيّن المصدر ، انه “بعد الاستفسار عن مصدر القصف ، تبين ان هناك تدريبات يقوم بها الحشد الشعبي في مناطق قريبة من مرور الموكب”، مردفاً ” لكن هذا الأمر دفع وزيرا الدفاع والداخلية، اللذان يرافقان الكاظمي في زيارته لصلاح الدين، الى فتح تحقيق بالأمر ومعرفة السبب الحقيقي للقصف ، وهل العملية كانت مقصودة ام مجرد صدفة، كما زعم المسؤولون بالحشد”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعقب مجزرة قرية الفرحاتية ، زار امس الأحد، محافظة صلاح الدين، وعقد اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة ، مؤكداً أنه لا مكان لعودة الإرهاب تحت أي صورة أو مسمى.

الكاظمي قال خلال الاجتماع ،إن مجيئه إلى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين وأدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close