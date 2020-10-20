Posted on by

مصدر مطلع : اجتماعات سياسية للإطاحة بالحلبوسي.. وهؤلاء هم البدلاء

كشف مصدر سياسي مطلع، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن وجود اجتماعات سياسية تهدف الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه.

وقال المصدر، لـ(باسنيوز)، ان “الأيام الماضية، شهدت اجتماعات بين قوى سياسية مختلفة، من أجل بحث قضية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه، خشية من استغلال منصبه في الانتخابات المبكرة، والسيطرة على المحافظات ذات الاغلبية السنية”.

وبين ان “الاجتماعات شهدت طرح اسماء بدلاء عن الحلبوسي، وهم كل من (أحمد الجبوري أبو مازن، محمد تميم، فلاح الزيدان)، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على المرشح البديل بشكل نهائي، كما الاجتماعات والحوارات مازالت مستمرة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close