مصدر مطلع : اجتماعات سياسية للإطاحة بالحلبوسي.. وهؤلاء هم البدلاء

كشف مصدر سياسي مطلع، في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، عن وجود اجتماعات سياسية تهدف الى اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه.

وقال المصدر، لـ(باسنيوز)، ان “الأيام الماضية، شهدت اجتماعات بين قوى سياسية مختلفة، من أجل بحث قضية اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من منصبه، خشية من استغلال منصبه في الانتخابات المبكرة، والسيطرة على المحافظات ذات الاغلبية السنية”.

وبين ان “الاجتماعات شهدت طرح اسماء بدلاء عن الحلبوسي، وهم كل من (أحمد الجبوري أبو مازن، محمد تميم، فلاح الزيدان)، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على المرشح البديل بشكل نهائي، كما الاجتماعات والحوارات مازالت مستمرة”.