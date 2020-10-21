إقالة مسؤول كوردي آخر في كركوك

أصدرت مديرية شرطة كركوك، اليوم الثلاثاء، قراراً بإقالة مسؤول كوردي في الشرطة من منصبه.

الرائد هفال محمد، أحد ضباط مركز شرطة ناحية پردي (ألتون كوبري) التابعة لمحافظة كركوك، أفاد أنه «صدر اليوم الثلاثاء، قرار من مديرية شرطة كركوك بإقالة العميد عبدين نجم الدين، وهو ضابط كوردي، من منصبه كمدير لمركز شرطة ناحية پردي، وتعيين شخص آخر يدعى (العقيد عباس) من المكون التركماني بدلاً منه».

وحول سبب الإقالة، قال الرائد هفال محمد: «ليست لدي معلومات حول السبب، لكن القرار صدر من مديرية شرطة محافظة كركوك».

وبعد خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة بشكل كبير إثر سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على غالبية ‹المتنازع عليها›، تم استبعاد أكثر من 200 مسؤول كوردي من مناصبهم التنفيذية والأمنية والإدارية المختلفة في محافظة كركوك، وتم تعيين آخرين من المكونين العربي والتركماني بدلاً منهم.