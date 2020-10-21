التقاعد الوطنية: الرواتب لن تتأثر بالأزمة المالية

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، ان صرف رواتب المتقاعدين لا تتأثر بالازمة المالية. وقال مدير هيئة التقاعد إياد الجبوري إن “صرف الرواتب للمشمولين يجري بحسب المواعيد المقررة من دون تأخير، نافيًا تأثير الأزمة المالية في صرفها”.

وأضاف أن “الهيئة ملتزمة عبر صندوق التقاعد الذي تم انشاؤه منذ العام 2008 بدفع الرواتب للمحالين من الموظفين بعد إكمال الإجراءات المطلوبة”.

ولفت الجبوري، إلى تمكن الهيئة من تجاوز جميع مشكلات تمشية المعاملات وصرف الهويات التقاعدية والرواتب للمحالين الجدد الذين صادق مجلس النواب على احالتهم بثلاثة مواليد بغية فسح المجال لتشغيل الشباب، إذ واجهت الهيئة والدوائر ذات العلاقة في بادئ الأمر مشكلة بسبب الزخم الكبير للإحالات ولكن تم حلها”.

بشأن مكافآت نهاية الخدمة، أوضح الجبوري أن عدم اقرار موازنة 2020 وعدم كفاية المبالغ المحولة من وزارة المالية، سببت مشكلة في صرف المكافآت للمدنيين منذ نيسان الماضي، بسبب الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد، أما العسكريين فلا توجد اية مشكلة في صرف مكافآتهم بحسب جداول معدة بهذا الصدد.