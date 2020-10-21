الحلبوسي وحزب البارزاني يوجهان دعوة للحكومة

أدان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، حرق المقار الحزبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فيما طالبا الحكومة بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، وعدم السماح بعودة “مظاهر العنف وأعمال الحرق”.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة جعفر إبراهيم، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمرُّ بها البلاد في المرحلة الراهنة، وتعزيز التعاون لإكمال التشريعات المهمة للفترة المقبلة”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء أكد أن حرق المقار الحزبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة فعل مدان، وعلى الحكومة أن تأخذ دورها بحماية المؤسسات وفرض الأمن والاستقرار، وأن لا تسمح بعودة مظاهر العنف وأعمال الحرق؛ كونها مؤشرا سلبيا يؤثر على السلم الأهلي والتعايش المجتمعي والشراكة في الدولة”.

وتابع، أن “اللقاء استنكر الجريمة البشعة والنكراء التي تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل في محافظة صلاح الدين، وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بمحاسبة المقصرين من القطعات الماسكة، وملاحقة المجرمين وتسليمهم للعدالة، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون”.