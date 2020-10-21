الرشيد: منح سلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن المباشرة بمنح سلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تمت المباشرة بمنح سلف للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية بمقدار 10 ملايين دينار”، مبينا ان “السلف تمنح للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف”.

واوضح ان “العمل جارٍ لارسال رسائل نصية للمستلفين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال الفترة الماضية بمنح سلف وقروض متنوعة للمواطنين والموظفين وفق ضوابط واليات معينة.