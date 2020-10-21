العراق يُدشّن “قريباً” مرحلة جديدة من تطوير الكهرباء وألمانيا ترحّب بخططه للإصلاح الاقتصادي

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن “قرب” إعلان المرحلة الثانية من خارطة تطوير الكهرباء، بمشاركة شركات ألمانية، وأكد أن العراق “يمر بأوقات صعبة” بسبب كورونا، فيما رحّبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، “جئنا إلى برلين لنؤكد التزام العراق برغبته في اقامة علاقات وثيقة، ونتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا وتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري”.

وأضاف الكاظمي: “نمر بأوقات صعبة بسبب كورونا، وشرعنا ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي”، لافتاً إلى أن العراق “يتطلع للاستفادة من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة”.

وتابع قائلاً: “نقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية”.

من جانبها، قالت ميركل إن برلين تدعم بغداد في مواجهة كورونا”، مبدية في الوقت ذاته ترحيبها بـ”جهود العراق لتحقيق الإصلاح الاقتصادي”.

وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن مساء أمس الاثنين، عن وصول الأخير إلى ألمانيا.