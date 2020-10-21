الفياض: سنتخذ جميع الإجراءات بحق من تثبت إدانته بجريمة بلد

وقال الفياض بحسب وكالة الأنباء العراقية إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعطى اهتماماً بالغاً لهذه الحادثة، حيث ذهبنا بوفد رسمي أمني كبير، لتتبع الحادثة ولدينا تحقيقات بشأنها”.

وشدّد على “استعداد هيئة الحشد الشعبي لتقديم العون والدعم، وسنتخذ جميع الإجراءات بحق من تثبت إدانته، بهذه الجريمة”.

ولفت الفياض إلى أن “كوادر الحشد الشعبي تربطها علاقات جيدة مع مسعود البرزاني وقيادة حزب البارتي، حيث كنا في موقع الدفاع عن مقر الحزب الديمقراطي”.

وأضاف، أن “ثقافة الحرق سادت في العراق بالآونة الأخيرة، من خلال تتويج أي احتجاج بحرق وتخريب المقرات”، مؤكداً “إدانة هذه الأعمال”، واصفاً إياها بأنها “عمل إجرامي يحاسب عليه القانون”.

وأشار الفياض إلى “عدم وجود إي رسالة سلمت من قبل ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إلى رئيس أركان الحشد الشعبي أبي فدك”، مؤكدا أن اللقاء روتيني اعتيادي”.