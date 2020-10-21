الكاظمي من برلين: نتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، أن العراق يتطلع لشراكة حقيقية مع ألمانيا. وأضاف الكاظمي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، تابعته (المدى) أنه “جاء الى برلين ليؤكد التزام العراق برغبته في إقامة علاقات وثيقة والتطلع لشراكة حقيقية”.

وأشار الكاظمي إلى أنه “شرع ببرنامج طموح لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي”، لافتا إلى أنه “يقترب من إعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية”.

وأوضح أنه “يتطلع لتعزيز جهود التعاون الأمني والعسكري مع ألمانيا وللاستفادة من الدعم المالي في تنظيم انتخابات حرة نزيهة”، مؤكدا أن “العالم يمر بأوقات صعبة بسبب كورونا”.

من جانبها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بجهود الحكومة العراقية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مؤكدة دعم بلادها لخطة العراق الاقتصادية الطموحة. وأشارت إلى أن الانتخابات العراقية المبكرة في حزيران المقبل ستعيد ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي. يذكر أن الكاظمي التقى الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مستهل جولته الأوروبية، ومن المقرر أن يلتقي بعدد من المسؤولين في بريطانيا أيضا، ويرافقه وفد حكومي رفيع يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

وفي سياق متصل بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة، فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية. وذكر البنك المركزي في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “محافظ البنك المركزي مصطفى غالب عقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف الألمانية الكبيرة، وبحثت الاجتماعات فرص الاستثمار والعمل مع المصارف العراقية والتي لاقت استجابة عالية من المصارف الألمانية حيث أكدت على رغبتها في استكمال المباحثات في بغداد قريبا”. واشار البيان الى ان “المحافظ برفقة وزير المالية علي علاوي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار شاركوا في الاجتماعات التي عقدت مع وزارة التنمية والاقتصاد ووزارة المالية الألمانيتين وذلك في اطار الزيارة الجارية الى المانيا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاقها المستقبلية”.