(بالصورة) نوال الزغبي تتورط بسبب تعديل صورتها على الفوتوشوب

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حالة من الجدل بين الجمهور عبر مواقع التواصل بعدما نشرت صورة لها أطلت فيها بفستان من اللون الأصفر علقت عليها “مساء الخير جميعا”.

وقام العديد من المتابعين بنشر الصورة الأصلية للفنانة قبل إجراء التعديلات عليها، مشيرين إلى أنها كانت قد التقطتها في مهرجان جرش بالأردن في وقت سابق، لكنها أعادت نشرها ولكن مع بعض التغييرات.

وبدأ المتابعون بالحديث عن الفروقات بين الصورتين، لتكون أغلب التعليقات أن الزغبي أخضعت صورتها لبرنامج الفوتوشوب، وهي واضحة كثيرًا بتعديلها، مستغربين من قيام الفنانة بهذا التصرف الذي هي بغنى عنه، ولم تتمكن من أن تمر هذه الصورة مرور الكرام على الجمهور.

كما نشرت الصورة الأصلية والجديدة إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير وعلقت عليها:” نوال الزغبي منزّلة الصورة يلي عالشّمال ع أساس ثروباك من مهرجان جرش ولكن الصورة الأصلية هي يلي على اليمين، بيناتنا حلوة بالحالتين بس اذا أقوياء بتقدرو تطلّعو كلّ الفوارق بين الصورتين أنا لقيت سبعة “.