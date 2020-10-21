حكومة إقليم كوردستان تبحث مع ممثلي المؤسسات الإعلامية سبل تعزيز مكافحة «كورونا»

عقد رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، المتحدث باسم حكومة الإقليم الدكتور جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية، بهدد تعزيز سبل مكافحة وباء «كورونا».

والتقى عادل، في أعقاب اجتماع اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» في إقليم كوردستان، اليوم، وبحضور شيروان عولا، ممثل وزارة الثقافة والشباب، والمدير العام للطباعة والنشر بالوكالة، مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية، لوضع آلية مناسبة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس «كورونا».

وأعرب المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان خلال الاجتماع، عن شكره للموسسات الإعلامية، لدورها في توعية المواطنين من مخاطر «كورونا»، وكونها عوناً للحكومة في هذا الصدد.

كما أشار عادل إلى العلاقات الطيبة بين حكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الإعلامية حول كافة المسائل التي تصب في الصالح العام، وخاصة فيما يتعلق بتوعية المواطنين من مخاطر «كورونا».

وفي جانب آخر من اللقاء، أبدى الحضور آراءهم ومقترحاتهم حول أفضل السبل الكفيلة بإيصال طرق وتدابير الوقاية من «كورونا» للمواطنين، وتوعيتهم عبر المؤسسات الإعلامية.