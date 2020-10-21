رسمياً .. 6 جامعات بإقليم كوردستان ضمن القبول المركزي للتعليم العالي الاتحادي

أدرجت وزارة التعليم العالي العراقية، بشكل رسمي، 6 جامعات بإقليم كوردستان ضمن دليل القبول المركزي للوزارة.

النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمد شاكر، قال اليوم الثلاثاء: «بعد الاعتراف بجامعات: (سوران، وزاخو، وكوردستان، ورابرين، وحلبجة والجامعة التقنية في أربيل)، تم إدخال أسماء هذه الجامعات رسمياً في دليل الطالب للقبول المركزي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١».

وأكد أن «ذلك كفيل بحل جميع المشاكل التي كانت تواجه طلاب هذه الجامعات داخل العراق أو على المستوى الخارجي بصورة جذرية».

ولفت البرلماني الكوردي إلى أنه «تم إدخال الجامعات المذكورة في دليل القبول المركزي بعد جهد جهيد من قِبلنا نحن الأعضاء الكورد في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب».